Due per uno (più uno gratis): l’Inter cambia tutta la fascia

Rivoluzione di calciomercato per i nerazzurri: via i due giocatori attualmente in rosa, ne arrivano due nuovi, di cui uno a costo zero

L’Inter si appresta a cambiare completamente la sua fascia destra nella prossima sessione estiva di calciomercato. Attualmente il titolare della corsia è Denzel Dumfries, per il quale nel mese di luglio si riattiverà la clausola di rescissione fissata a 25 milioni di euro. E’ probabile che qualche club di Premier League possa farsi avanti per il Nazionale olandese dopo i Mondiali.

In Inghilterra potrebbe finire pure il suo sostituto Luis Henrique. Chiamato a rimpiazzarlo durante i 4 mesi di infortunio, il brasiliano non si è dimostrato all’altezza del compito in un ruolo che non sente del tutto suo. Il club nerazzurro spera di rivenderlo alla cifra spesa per comprarlo dal Marsiglia ed avere così un tesoretto di una cinquantina di milioni da andare a reinvestire quasi totalmente su un unico obiettivo.

Stiamo parlando di Marco Palestra, esterno in prestito al Cagliari valutato tra i 40 e i 45 milioni dall’Atalanta. Un affare tutt’altro che semplice, ma resta il primo obiettivo dell’Inter. Che, poi, dovrà cercare anche un’alternativa sulla fascia, magari a costo zero. E tra i giocatori che si svincolano a fine stagione ci sono un paio di profili che interessano a Marotta: si tratta di Zeki Celik della Roma e di Oscar Mingueza del Celta Vigo.