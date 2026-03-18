Inter come il Marocco? Champions League 2023 a tavolino

Il Manchester City sta per perdere la causa contro la Premier e le sanzioni potrebbero essere clamorose

Sta facendo molto discutere la sentenza della CAF a due mesi dalla finale di Coppa d’Africa di revocare il titolo vinto sul campo dal Senegal per assegnarlo al Marocco. Una decisione presa a seguito della sospensione della partita per 15 minuti con il Ct e i calciatori che avevano abbandonato il campo per protestare contro il rigore dato dopo revisione al Var. I Leoni della Teranga faranno ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.

Qualcosa di simile potrebbe avvenire anche in Europa con l’Inter spettatrice interessata. In Inghilterra, infatti, sostengono che il Manchester City perderà la causa contro la Premier League e subire una sanzione esemplare: retrocessione tra i dilettanti e revoca di tutti i titoli vinti dal 2009 in poi. Il club di Al Mubarak deve fronteggiare 115 capi di accusa relativi a falsificazioni nella contabilità.

A quel punto anche la Uefa potrebbe decidere di punire retroattivamente i Citizens. Nel 2023 la squadra di Pep Guardiola si laureò campione d’Europa battendo in finale l’Inter di Inzaghi. Il trofeo potrebbe ora finire nella bacheca nerazzurra? In teoria sarebbe giusto così, ma in pratica è molto difficile. Più facile che, in caso di revoca, il titolo non venga assegnato a nessuno e che quindi resti un buco nell’albo d’oro della Champions League.