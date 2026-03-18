Lautaro spaventa l’Inter: “Ho tre anni di contratto, poi voglio andare…”

Il centravanti e capitano dei nerazzurri parla del suo futuro, rivelando qual è il suo sogno nel lungo periodo

Pochi punti fermi per l’Inter in vista della prossima stagione. Si annuncia una necessaria rivoluzione sul mercato per ringiovanire la rosa. Messi in discussione anche senatori come Bastoni e Barella negli ultimi giorni. Sicuramente si ripartirà da Dimarco, Pio Esposito e Lautaro Martinez. Non che manchino rumors di calciomercato anche per loro, seguiti rispettivamente da Manchester United, Arsenal e Chelsea.

Per quanto riguarda il Capitano e bomber nerazzurro, si registra una intervista rilasciata a Racing Radio in cui parla del suo futuro: “Con Milito ci parlo tutte le settimane: mi ha scritto quando mi sono infortunato e io gli ho mandato un messaggio di vicinanza al Racing Avellaneda che non sta andando bene. Il mio sogno è quello di tornare a giocarci almeno per una stagione prima di finire la carriera”.

“Devo convincere mia moglie, ma voglio che i miei figli vedano l’amore dei tifosi del Racing per me” prosegue Lautaro Martinez. “Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter e vorrei restare ai massimi livelli nel calcio il più a lungo possibile. Sono ancora giovane, ma in futuro mi piacerebbe tornare. Il gol più bello? Ne dico tre: il primo col Racing, il primo con l’Inter e il primo con l’Argentina“.