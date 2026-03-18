Marello e non solo: i 4 Primavera dell’Inter da tenere d’occhio – Interlive.it

Dal possibile ‘nuovo Dimarco’ all’astro nascente del calcio montenegrino: i dettagli

Si parla tanto di giovani, ma poi non giocano mai. Polemiche a parte, ci preme segnalarne tre dell’Inter che militano nella Primavera di Benny Carbone.

Partiamo da Mattia Marello, laterale mancino classe 2008 alto 1,80. Assist a profusione come Dimarco, 12 in tutto tra campionato e Youth League. È dell’Udinese ma l’Inter lo riscatterà versando nelle casse bianconere circa 3,5 milioni di euro.

Poi Matias Mancuso, classe 2007 di origini uruguaiane. Una mezz’ala, un trequartista ‘alla Zaniolo’ secondo gli esperti del settore. Non è un attaccante, ma segna come un attaccante: 10 gol, di cui 9 in campionato.

Infine Jamal Iddrissou, classe 2007 come Mancuso. Italiano, è nato a Brescia, ma con origini ghanesi. Esterno e prima punta, fisico e tecnica: 12 reti in stagione…

Ce n’è in realtà anche un quarto da segnalare, sempre della Primavera. Andrija Vukoje, montenegrino classe 2008. Alto 1 metro e 92 ma con la tecnica di un brevilineo, di un numero 10. Una vera promessa.