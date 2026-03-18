Milan-Inter, screzi di mercato: rescissione e firma gratis

Marotta e Tare pronti a darsi battaglia: il derby della Madonnina si sposta dal campo agli uffici

Napoli permettendo, Inter e Milan si giocheranno lo scudetto 2025-26. Sul campo la sfida è andata a vantaggio della squadra di Allegri, che si è aggiudicata entrambi i derby con il risultato di 1-0. Ma in classifica ci sono gli uomini di Chivu avanti di 8 punti (e senza errori arbitrali sarebbero molti di più…). Ora la sfida proseguirà a distanza, ma sarà affiancata da un altro duello, stavolta sul calciomercato.

Tra i tanti obiettivi comuni al presidente nerazzurro Beppe Marotta e al direttore sportivo rossonero Igli Tare spicca il nome di Nathan Ake. Il 31enne difensore centrale mancino, come riportato dal sito inglese Caughtoffside, vuole lasciare il Manchester City con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza di contratto nel 2027. E non è escluso che il nazionale olandese possa farlo a costo zero dopo aver rescisso con gli Sky Blues.

Per Guardiola non è più una pedina fondamentale: appena 4 presenze da titolare nelle prime 30 giornate di Premier League, più due in Champions tra cui l’ultima giornata della fase a gironi con la qualificazione già in tasca. Il Milan vorrebbe Ake per avere un centrale difensivo esperto, mentre l’Inter vuole un jolly che possa giocare sia da centrale che da braccetto sinistro. Entrambe sono disposte a fare uno sforzo sull’ingaggio ma non sul cartellino. Vedremo chi la spunterà.