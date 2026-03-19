Arbitri, attacco a Rocchi: “Non si può sbagliare contro l’Inter”

Clamorosa denuncia da Napoli dopo le designazioni degli arbitri della 30esima giornata di Serie A

Gli ultimi week end di Serie A non sono stati affatto positivi per gli arbitri. Tanti, troppi errori in campo e al Var, che hanno riaperto anche la corsa scudetto. Dati ufficiali testimoniano che l’Inter è tra i club più danneggiati dai direttori di gara, mentre Milan e Napoli hanno più punti in classifica di quelli che avrebbero senza le sviste. Eppure in Campania c’è chi si permette di attaccare Gianluca Rocchi.

Secondo il giornalista partenopeo Carlo Alvino, in particolare, il designatore arbitrale dovrebbe fare chiarezza sulla scelta dei direttori di gara. Il riferimento è a Mariani, al quale è stato affidato l’anticipo tra Cagliari e Napoli, con Marini al Var. “Una coppia che non può non accendere più di un interrogativo. Ricorderete tutti Juventus-Napoli del 25 gennaio: trattenuta vistosa di Bremer su Hojlund. Calcio di rigore solare non assegnato”.

Lo stesso Mariani che regalò un rigore alla squadra di Conte nel match di andata contro l’Inter: “Chi sbaglia contro i nerazzurri non li arbitra più, mentre per le altre non è così. Vorrei chiedere a Rocchi qual è il criterio. Se io fossi un arbitro, non sarei sereno a sbagliare contro l’Inter, mentre se fai un errore contro il Napoli non hai nulla da temere”. Come ribaltare la storia, ma i dati parlano chiaro: partenopei favoriti e meneghini danneggiati. Il resto sono solo chiacchiere.