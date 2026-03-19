Arbitri, attacco a Rocchi: “Non si può sbagliare contro l’Inter”

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Clamorosa denuncia da Napoli dopo le designazioni degli arbitri della 30esima giornata di Serie A

Gli ultimi week end di Serie A non sono stati affatto positivi per gli arbitri. Tanti, troppi errori in campo e al Var, che hanno riaperto anche la corsa scudetto. Dati ufficiali testimoniano che l’Inter è tra i club più danneggiati dai direttori di gara, mentre Milan e Napoli hanno più punti in classifica di quelli che avrebbero senza le sviste. Eppure in Campania c’è chi si permette di attaccare Gianluca Rocchi.

Napoli, Alvino contro Rocchi: "Arbitri non possono sbagliare contro l'Inter"
Il designatore Rocchi (foto Ansa) – Interlive.it

Secondo il giornalista partenopeo Carlo Alvino, in particolare, il designatore arbitrale dovrebbe fare chiarezza sulla scelta dei direttori di gara. Il riferimento è a Mariani, al quale è stato affidato l’anticipo tra Cagliari e Napoli, con Marini al Var. “Una coppia che non può non accendere più di un interrogativo. Ricorderete tutti Juventus-Napoli del 25 gennaio: trattenuta vistosa di Bremer su Hojlund. Calcio di rigore solare non assegnato”.

Lo stesso Mariani che regalò un rigore alla squadra di Conte nel match di andata contro l’Inter: “Chi sbaglia contro i nerazzurri non li arbitra più, mentre per le altre non è così. Vorrei chiedere a Rocchi qual è il criterio. Se io fossi un arbitro, non sarei sereno a sbagliare contro l’Inter, mentre se fai un errore contro il Napoli non hai nulla da temere”. Come ribaltare la storia, ma i dati parlano chiaro: partenopei favoriti e meneghini danneggiati. Il resto sono solo chiacchiere.