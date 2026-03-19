Calciomercato Inter, Bonny via dopo un anno: destinazione assurda

Il giovane centravanti francese preso in estate dal Parma potrebbe salutare dopo una sola stagione in nerazzurro

Dopo un ottimo avvio di stagione, culminato con il gol vittoria in trasferta contro la Roma, il rendimento di Ange-Yoan Bonny è calato nella seconda parte di stagione. Come tutti gli altri attaccanti dell’Inter, anche lui ha risentito dell’assenza di Lautaro Martinez, che fa performare al meglio qualsiasi partner offensivo. Nelle gerarchie di Chivu sembra essere diventato ora l’ultima scelta, ma nonostante ciò si parla di lui in chiave mercato.

Se a gennaio il nome di Bonny era stato accostato ai turchi del Fenerbahce, in vista della prossima estate si parla di club molto più importanti. Il suo score non è certo da buttare: 7 gol e 7 assist in 36 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Numeri che secondo il sito francese Info Media Foot, avrebbero convinto persino Luis Enrique a segnalarlo ai dirigenti del Paris Saint-Germain per la prossima stagione.

I campioni d’Europa in carica si apprestano a rivoluzionare l’attacco con la cessione di Ramos ed un paio di nuovi innesti, tra cui magari proprio Bonny. La stessa fonte rivela che il giovane bomber dell’Inter ha altri due estimatori: il Manchester United (che si appresta a tornare in Champions) in Inghilterra e l’Al Hilal in Arabia Saudita, la squadra allenata da Simone Inzaghi.