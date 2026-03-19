Fiorentina-Inter, designati arbitro e Var: tifosi già in ansia

Rocchi ha deciso di affidare il posticipo della 30esima giornata a Colombo, reduce da un grave errore e con un brutto precedente

Sono stati designati gli arbitri della trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Il big match è il posticipo domenicale tra Fiorentina e Inter, per il quale Rocchi ha deciso di affidarsi ad Andrea Colombo. Una scelta che fa discutere visto che il 35enne fischietto internazionale di Como è reduce da un grave errore in Genoa-Roma, con la mancata assegnazione di un rigore per i giallorossi.

Terzo intreccio in stagione tra l’Inter e Colombo, curiosamente sempre in trasferta. Nulla da segnalare nella vittoria nerazzurra a Parma, mentre l’altro precedente risale alla terza giornata contro la Juventus. In quella occasione fece discutere la punizione da cui nacque il 3-3 per una simulazione di Openda e soprattutto il mancato fischio sul 4-3 di Adzic per un netto fallo di Khephren Thuram su Bonny.

Perplessità anche sulla designazione al Var. E’ stato scelto il napoletano Maresca (che sarà affiancato da Massa) e che ha diretto l’Inter solo in una occasione contro il Lecce. In quel caso esagerò con l’ammonizione per una simulazione di Marcus Thuram e poi revocò il rigore inizialmente concesso per un fallo su Bonny, senza che ci fossero gli estremi per il chiaro ed evidente errore.