Inter, due nuovi obiettivi in Serie A: spesa totale da 40 milioni

Marotta e Ausilio puntano giocatori che conoscono già il campionato italiano. E scende in campo anche Zanetti

Meno scommesse e più certezze. Questo potrebbe essere il motto dell’Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il recente passato insegna che pescare all’estero non sempre dà delle garanzie: solo l’esperto Akanji è riuscito a prendersi il posto da titolare, mentre i vari Luis Henrique, Sucic e soprattutto Diouf hanno fatto fatica a imporsi in Serie A. E allora Marotta e Ausilio torneranno a guardare il mercato interno.

Due i nomi nuovi sul taccuino stando al Corriere dello Sport oggi in edicola. Il primo è Maximo Perrone, 23enne centrocampista argentino per il quale è pronto a scendere in campo il connazionale Javier Zanetti. Punto di forza della mediana del Como di Fabregas, è arrivato a titolo definitivo dal Manchester City (che ha conservato il 30% sulla futura rivendita) per 13 milioni di euro dopo una stagione in prestito. Ora vale più del doppio.

Il secondo, invece, è Leo Ostigard. Il 26enne difensore centrale norvegese piace per la sua duttilità, potendo giocare in una retroguardia a tre o a quattro. Non sarebbe un rinforzo per la formazione titolare, quanto più un’alternativa in panchina. Con il Genoa, che lo valuta 12 milioni, i rapporti sono ottimi e il giocatore nativo di Andalsnes sogna una seconda chance in un top club dopo quella al Napoli. Spesa complessiva di circa 40 milioni.