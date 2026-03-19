Lautaro Martinez: “Mi sento vuoto. Insultato da Dumfries in campo”

Il capitano e centravanti dell’Inter si avvicina al ritorno in campo: possibile qualche minuto contro la Fiorentina

La prima buona notizia è arrivata dall’Argentina: il commissario tecnico Scaloni ha deciso di non convocare Lautaro Martinez per la gara amichevole contro il Guatemala. E così il Toro di Bahia Blanca potrà restare ad Appiano Gentile per recuperare al meglio dopo l’infortunio al polpaccio. Tra domani e dopodomani mister Cristian Chivu deciderà se convocarlo per la trasferta contro la Fiorentina che chiuderà la trentesima giornata di Serie A.

“Sto meglio, ma bisogna avere calma. Sono abituato a giocare ogni tre giorni, viaggiare e allenarmi poco: tutto questo mi manca e mi sento vuoto” ha detto Lautaro Martinez sul canale YouTube di Pollo Alvarez. “Quando ho chiesto la maglia numero 10, all’Inter hanno tutti sgranato gli occhi. E’ stata una scommessa, ma è andata bene. Sono a Milano da 8 anni e sono felice: ricevo l’amore della gente per strada e allo stadio. Mi hanno sempre trattato in modo meraviglioso”.

Infine Lautaro Martinez rivela un retroscena degli ultimi Mondiali con il compagno di squadra Dumfries in occasione dei rigori tra Argentina e Olanda. “Mi si è avvicinato e mi ha detto un sacco di cose poco piacevoli in italiano. Poi un altro mi ha detto qualcosa che non ho nemmeno capito perché ero già concentrato sul tiro dal dischetto. Avevo fiducia, avevo chiesto io di tirarlo ed è andata bene. Comunque con Denzel ho un buon rapporto“.