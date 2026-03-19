Sprint Inter per Vicario, tutti i nomi per la porta. Uno è clamoroso

Nerazzurri a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione: in pole quello del Tottenham, ma ci sono tante alternative

L’Inter vuole ripartire con un nuovo portiere a giugno, quando scadrà il contratto di Yann Sommer. Non è un segreto che il primo nome sulla lista sia quello di Guglielmo Vicario, che ha già dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro. Ausilio è in missione a Londra.

Dopo l’investitura dell’ex Handanovic, anche il preparatore dei portieri Spinelli lo ha promosso. La pessima stagione del Tottenham può favorire l’affare a cifre contenute: 15-20 milioni di euro.

Ovviamente gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio stanno vagliando anche le alternative a Vicario. In primo luogo gli altri profili italiani: il sogno è Carnesecchi, ma le richieste dell’Atalanta sono molto alte. In lizza anche Meret del Napoli e Caprile del Cagliari. Sullo sfondo Gigio Donnarumma: un affare possibile solo se davvero la Premier League dovesse retrocedere il Manchester City tra i dilettanti, svincolando i suoi calciatori.

Diverse opzioni anche all’estero. Per quanto riguarda l’usato sicuro’, è sfida alla Juventus per Alisson del Liverpool, che in Serie A ha già giocato con la Roma, mentre non convince El Dibu Martinez. In quota anche l’ucraino Lunin, che vuole lasciare il Real Madrid per fare il titolare in un altro top club. Il tedesco Atubolu può essere una scommessa, mentre per il ruolo di vice potrebbe tornare all’Inter Filip Stankovic, ora al Venezia.