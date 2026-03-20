Calciomercato Inter, un colpo per sostituirne due

Missione del direttore sportivo Piero Ausilio a Londra: non soltanto Vicario sul taccuino dei dirigenti nerazzurri

Il viaggio di Piero Ausilio a Londra non è certamente un segreto né una cosa strana. Siamo quasi a fine marzo e gli uomini mercato dell’Inter sono in missione per costruire la rosa della prossima stagione. Il primo pensiero è andato a Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham da tempo nel mirino dei nerazzurri. E in effetti un contatto con il suo agente pare esserci stato. Ma non c’era bisogno di volare fino in Inghilterra per questo.

Il vero obiettivo, come si legge sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, risponde al nome di José Gimenez, 31enne difensore centrale uruguaiano in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid nel 2028 e non a giugno come riportato da qualcuno in Italia. I Colchoneros sono stati battuti 3-2 dagli Spurs, ma grazie al 5-2 dell’andata hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Su di lui ha messo gli occhi anche il Milan.

Ad oggi il club allenato da Simeone non gli ha proposto il rinnovo di contratto e l’addio a fine stagione appare certo. Il Ds Ausilio fiuta l’affare, anche perché in estate andranno via a titolo gratuito sia Acerbi che De Vrij in quel ruolo. Il reparto arretrato dell’Inter andrà ricostruito e poter puntare su un giocatore di esperienza come Gimenez a costi contenuti sarebbe un ottimo punto di partenza.