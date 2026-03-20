Da Tonali a Barella: In & Out tutto Azzurro a centrocampo

I due centrocampisti della Nazionale italiana potrebbe incrociare la loro strada sulla via del mercato estivo

Le speranze di andare ai Mondiali per l’Italia passano soprattutto dalle prestazioni in mezzo al campo di due top player come Nicolò Barella e Sandro Tonali. Il primo, tuttavia, non sta vivendo la sua miglior stagione a livello di rendimento con la maglia dell’Inter. Il secondo, addirittura, è a rischio convocazione dopo l’infortunio rimediato con il Newcastle mercoledì in Champions League contro il Barcellona. Gattuso incrocia le dita.

Intanto i due mediani Azzurri potrebbero intrecciare il loro cammino sul calciomercato. Dopo tre stagioni in Premier League, e con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, Tonali potrebbe lasciare i Magpies, non necessariamente per fare ritorno in Serie A. Secondo il sito britannico Sports Boom, i bianconeri si stanno preparando a questo scenario e sono alla ricerca di un degno erede in quel ruolo.

La stessa fonte sostiene che il manager Eddie Howe avrebbe individuato proprio nell’altro italiano Barella il sostituto perfetto di Tonali. Negli ultimi giorni si è letto che l’Inter non ritiene più incedibile il mediano sardo e vicecapitano della squadra di Chivu. Il Newcastle starebbe preparando un’offerta da 40 milioni di sterline (al cambio circa 46 milioni di euro), ma sempre in Inghilterra anche il Crystal Palace starebbe pensando al numero 23 nerazzurro.