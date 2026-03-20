Inter, Chivu telefona a Fabregas e… non è la prima volta

Clamoroso retroscena con protagonisti il tecnico rumeno dei nerazzurri e quello spagnolo del Como

Quattro più tre uguale Cristian Chivu. Del tecnico rumeno ha sorpreso come sia riuscito a conquistare praticamente tutti nello spogliatoio dell’Inter. Questo nonostante sia praticamente un esordiente come allenatore, se si eccettuano le 13 panchine al Parma della scorsa stagione. Il segreto è l’empatia con i calciatori grazie al fatto che parla fluentemente quattro lingue (rumeno, italiano, inglese e olandese) e ne comprende altre tre: tedesco, spagnolo e francese.

Questo ha permesso a Chivu di dialogare con tutti i giocatori in rosa. Qualche problema solo con il brasiliano Luis Henrique – la cui lingua madre è il portoghese – con Carlos Augusto a fare da interprete. L’italiano è la lingua che usa quando fa le riunioni tecniche con lo staff e la squadra, ma poi con molti che ancora non lo capiscono bene parla in inglese. Lo stesso fa con gli arbitri nelle gare internazionali.

Ma il retroscena più succoso svelato dal Corriere dello Sport su Chivu riguarda il suo rapporto con un altro allenatore di Serie A che come lui è cresciuto all’estero: Cesc Fabregas. Il quotidiano sportivo capitolino rivela che dopo il match di Como in Coppa Italia i due si sono fermati a parlare (in inglese) nello spogliatoio. Non solo, ci sono frequenti telefonate tra i due per scambiare opinioni sul calcio. Un rapporto sano che è raro trovare tra avversari.