Inter, la verità sull’addio di Inzaghi: “Il calcio funziona così”

A quasi dieci mesi dalla separazione dopo la finale di Champions e l’approdo in Arabia Saudita si scoprono gli altarini

Quella tra l’Inter e Simone Inzaghi è stata una bella storia, ma c’è più di qualche rammarico. Sia per il numero di trofei che potevano arrivare e non sono arrivati, sia per come ci si è lasciati. Dopo la batosta contro il Paris Saint-Germain in finale di Champions League, il tecnico piacentino ha deciso di andare via per accettare la ricca offerta del club saudita dell’Al Hilal. Un addio improvviso, quando si parlava addirittura di rinnovo.

La narrazione secondo cui l’Inter – ed in particolare il presidente Beppe Marotta – sono rimasti spiazzati quando Simone Inzaghi ha comunicato la sua scelta di lasciare Milano, non convince tutti. “Secondo me non è andata così: non è possibile che lo so io e non lo sanno loro che prima della finale col Psg gli era arrivata questa maxi offerta da quasi 30 milioni di euro dall’Arabia Saudita”. Ha detto Orazio Accomando al podcast Tutti in the Box.

“Faccio fatica a credere che nessuno all’Inter lo sapesse. Quello che c’è di vero è che Simone Inzaghi aveva detto: ‘Vediamo come va la finale di Champions e poi decido’. A me risulta questo. Quindi capite meglio di me che questo tradotto significa che intanto tu cerchi di sondare anche altri allenatori. Il calcio funziona anche con le cose non dette”.