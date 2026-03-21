Bastoni salta anche Fiorentina-Inter, Chivu replica a Conte: “Nessuno lo ha fatto”

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida del ‘Franchi’ valevole per la 30esima giornata di Serie A

Bastoni non ce la fa. Il difensore sente ancora dolore alla tibia e così neanche partirà alla volta di Firenze, dove domani sera l’Inter di Chivu sfiderà i viola con l’obbligo di vincere dopo tre partite a secco e, soprattutto, per mantenere quantomeno alterato il distacco dalle inseguitrici.

Il romeno recupera Calhanoglu, mentre dovrà fare di nuovo a meno di Lautaro. Il capitano dovrebbe partire al seguito della squadra ma solo per dare supporto in un momento delicato della stagione.

Chivu replica a Conte: “Nessuno ha tirato fuori le squadre che inseguono”

“Abbiamo preparato questa gara per una settimana, siamo pronti ad affrontarla – ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa – Conte ha detto di averci messo pressione? Il calcio è pressione, e nessuno di noi ha tirato fuori (dalla corsa scudetto, ndr) le squadre che inseguono. Il campionato è lungo, mancano tante giornate e coi tre punti tutto è possibile”.

Silenzio stampa finito

Chivu pone fine l silenzio stampa instaurato dal club dopo l’1-1 con l’Atalanta di sabato scorso. L’allenatore romeno parla prima della gara del ‘Franchi’ pur essendo squalificato: “Chiedete a Gigi Crippa, anzi a Nagaja Beccalossi che ha insistito perché venissi qui (sorride, ndr)… È stata una decisione presa tutti insieme per quanto accaduto domenica”.

Problema ai denti per Bonny

L’allenatore interista ha fatto un po’ di chiarezza su Bonny, dopo che il CT della Costa d’Avorio ha parlato di problema ai denti: “Sì, ha avuto qualche problema ai denti prima dell’Atalanta. ma pare abbia risolto. Non vi si può raccontare ogni cosa che accade qui, ma settimana prossima risolverà tutto“.

“Squadra matura e responsabile, sono fiducioso”

“Come sta il gruppo? Io i ragazzi li vedo bene – ha risposto Chivu – Questa stagione è la testimonianza di una squadra molto matura e responsabile, che vuole mettere la faccia in questo percorso fatto in questi anni. Mancano nove partite e dobbiamo tirare fuori il meglio dal punto di vista del carattere e dell’aggressività, dal punto di vista umano. Sono fiducioso”.