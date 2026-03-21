E la chiamano Marotta League? Disastro arbitri: tre episodi contro l’Inter, uno solo a favore

Dal rigore assegnato al Napoli a quello negato contro l’Atalanta, altro che Inter favorita dagli arbitri…

Nel suo consueto editoriale, il direttore editoriale di ‘Calcio e Finanza’ Luciano Mondellini ha fatto un’ampia disamina dello stato di salute del calcio italiano a cinque giorni dalla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord che attende l’Italia di Gattuso.. Il rischio, come sappiamo, è quello di fallire per la terza volta consecutiva la qualifcazione al Mondiale.

Mondellini ha parlato anche del caos in cui versa l’AIA, ricordando che il suo presidente Antonio Zappi è stato inibito sino a febbraio 2027 per aver favorito le dimissioni di alcuni dirigenti arbitrali tramite comportamenti “giudicati pressanti e non corretti”.

Il direttore di ‘Calcio e Finanza’ ha messo in evidenza la caterva di errori commessi quest’anno dalla classe arbtrale. 29 quelli ufficialmente riconosciuti da Rocchi e soci a Open VAR in onda su Dazn, nelle fin qui 29 giornate del campionato di Serie A. Ecco l’elenco completo:

il rigore non assegnato al Milan per il fallo di Lucumì su Nkunku in Milan-Bologna;

il rigore assegnato al Milan per il leggero tocco di Parisi su Gimenez in Milan-Fiorentina;

il rigore assegnato al Napoli per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo in Napoli-Inter;

il rigore assegnato alla Fiorentina per il contatto tra Gila e Gudmundsson in Lazio- Fiorentina;

il rigore non assegnato alla Lazio per la trattenuta di Pongracic su Gila in Lazio-Fiorentina;

il rigore non assegnato all’Inter per la trattenuta di Comuzzo su Esposito in Inter-Fiorentina;

il rigore non assegnato alla Juventus per il contatto tra Gila e Conceicao in Lazio-Juventus;

il gol annullato al Milan per il contatto tra Loftus-Cheek e Candè in Milan-Sassuolo;

il gol annullato al Napoli per il contatto tra Hojlund e Hien in Atalanta-Napoli;

il rigore non assegnato al Napoli per il contatto tra Bremer e Hojlund in Juventus-Napoli;

il cartellino rosso a Kalulu dopo il secondo giallo sull’episodio con Bastoni in Inter-Juventus;

il rigore non assegnato alla Roma per il tocco di mano di Malinovski in Genoa-Roma;

il rigore non assegnato all’Inter per il contatto Scalvini-Frattesi in Inter-Atalanta.

La fake news della Marotta League: rosso a Kalulu unico episodio a favore dell’Inter

Tra i casi più eclatanti, come si evince dall’elenco in alto fornito da ‘Calcio e Finanza’, ve ne sono 4 che riguardano l’Inter, di cui 3 a sfavore della squadra di Chivu. Alla faccia della Marotta League… L’unico a favore è ovviamente il cartellino rosso a Kalulu (doppia ammonizione) dopo la simulazione di Bastoni.