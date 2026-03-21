Inter, cori da Napoli e scenario horror col Milan di cui nessuno parla

Il successo di Cagliari ha riportato Conte a 6 punti da Chivu. E oggi Allegri può portarsi a -5 battendo il Torino

L’Inter gioca per ultima nella 30esima giornata. E giocare per ultimi ti permette di conoscere in anticipo il risultato dei tuoi avversari. Ma se vincono, la pressione aumenta. Il Napoli lo ha già fatto nell’anticipo di venerdì a Cagliari, riportandosi al secondo posto momentaneo a 6 punti dai nerazzurri di Chivu. Oggi aperitivo con Milan-Torino, con Allegri che ha la possibilità di riprendersi la seconda piazza su Conte a 5 lunghezze dalla vetta.

A Napoli sono tornati a credere nello scudetto, come si evince dalle diverse dichiarazioni in diretta su Tele Vomero. “Ci sono ancora tanti punti da recuperare, ma ho visto l’Inter stanca nell’ultimo periodo” ha esordito l’ex portiere Di Fusco. “L’Inter non ha tenuta mentale e spesso crolla nei finali di stagione” aggiunge il giornalista Alvino, cui fa eco la collega De Rienzo: “C’è stato un Chivu nel girone di andata e uno in quello di ritorno: la speranza scudetto è ancora viva”.

Tra i tifosi nerazzurri ora il dibattito è chi temere di più tra Napoli e Milan, anche se molti temono la stessa Inter. Infatti dipende ancora tutto da Lautaro Martinez e compagni. C’è poi chi fa le tabelle e chi pensa ad un possibile spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti, con uno scenario da incubo. Se tutte e tre le squadre finiranno appaiate, la classifica avulsa condannerà Chivu e manderà allo spareggio Conte e Allegri.