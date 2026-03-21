Inter, mossa di mercato a sorpresa: ecco Federico Chiesa

Colpo di scena in ottica nerazzurra: Marotta e Ausilio pronti a chiudere per l’esterno del Liverpool

Prima della convocazione di Rino Gattuso con la Nazionale per i playoff di qualificazione ai Mondiali dell’Italia, si erano un po’ perse le tracce di Federico Chiesa. L’esterno destro offensivo del Liverpool sta giocando con il contagocce: il manager Arne Slot lo ha inserito al minuto 89 sia nella gara di Champions vinta contro il Galatasaray che in quella di Premier pareggiata contro il Tottenham.

Ovviamente Chiesa non ha avuto modo di incidere sulle due sfide e, dopo l’infruttuosa sessione invernale di calciomercato, medita sempre di più l’addio ai Reds. In Serie A non mancano gli estimatorei dell’ex Juventus e Fiorentina, tra cui ci sarebbe anche l’Inter. Anzi, secondo il sito transferfeed, i nerazzurri sono in pole per aggiudicarselo in vista della prossima stagione. La palla passa a Marotta e Ausilio.

Ma dove giocherebbe Chiesa con Chivu? Da qualche giorno circola voce che il tecnico rumeno voglia cambiare modulo la prossima stagione, schierando due giocatori offensivi alle spalle di una prima punta. Insomma, qualcuno che possa completare il tridente con Lautaro Martinez e Pio Esposito, dando una mano anche in fase di copertura. E il 28enne nativo di Genova potrebbe avere le caratteristiche giuste per completare il reparto avanzato nerazzurro.