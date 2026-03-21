Volata scudetto Inter, sette calciatori ‘persi’ da Chivu

Le ultime otto giornate del campionato di Serie A saranno decisive per l’assegnazione del titolo

Come una finale. La trasferta di domani contro la Fiorentina vale molto di più dei tre punti che mette in palio la sfida del Franchi per l’Inter. Perché dopo aver raccolto un solo punto tra il derby col Milan e l’Atalanta, i nerazzurri sono chiamati a tornare a vincere. Dopo ci sarà la pausa per le Nazionali e trascorrere due settimane a parlare di crisi per una squadra che comunque vada sarà ancora prima, non fa certo bene. E Cristian Chivu lo sa.

Il tecnico rumeno vuole invertire la rotta, ma avrà bisogno del supporto di tutta la squadra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sono sette in particolare i giocatori ‘persi’ che devono ritrovarsi per la volata scudetto. In primis il portiere Sommer, che in questa stagione ha avuto qualche incertezza di troppo. Poi Bisseck, diventato titolare, ma con un andamento altalenante soggetto a distrazioni.

Per non parlare di Luis Henrique, che si accesso solo a sprazzi, anche se ora è tornato Dumfries. A centrocampo serve di nuovo il dinamismo di Barella e, soprattutto, la visione di gioco di Calhanoglu, la cui assenza per infortunio ha pesato molto sull’Inter. Infine in attacco Chivu spera che Thuram possa ritrovare il cinismo sotto porta e che Bonny possa finalmente integrarsi con i meccanismi della squadra.