Inter, rinforzo in attacco: sarebbe l’acquisto più costoso di sempre

Il club nerazzurro vuole rinforzare il reparto offensivo di Chivu, il colpo batterebbe il record di spesa di Lukaku

Il fondo Oaktree vuole riportare l’Inter ai massimi livelli in Italia questa stagione con la conquista dello scudetto. E in Europa la prossima. Ma per provare a tornare in finale di Champions League ci sarà bisogno di investimenti importanti nel prossimo calciomercato, a fronte di qualche possibile cessione. Tra le richieste di mister Chivu c’è quella di un attaccante con caratteristiche diverse, per cambiare modulo. Specie in caso di cessione di Thuram.

L’idea del tecnico rumeno è di passare al 3-4-2-1, con Pio Esposito unica punta e dietro di lui Lautaro Martinez ed un fantasista. Non è un segreto che il sogno dei nerazzurri è quello di portare a Milano Nico Paz, ma non è ancora chiaro se il Real Madrid sarà disposto a cederlo dopo averlo ricomprato dal Como. Ecco perché si valutano altri profili come quello dell’argentino: un attaccante rapido e bravo nel dribbling oltre che nel creare occasioni da gol.

A tal proposito, secondo il sito inglese Football Insider, l’Inter potrebbe riaccendere il suo interesse per Iliman Ndiaye. Seguito già a gennaio, l’attaccante senegalese (con passaporto francese) classe 2000 si sta mettendo in mostra in Premier con l’Everton. Il suo ingaggio da 2,65 milioni a stagione non preoccupa, ma i Toffees valutano il suo cartellino 75 milioni di sterline (circa 86 milioni di euro al cambio) che farebbero di lui l’acquisto più costoso della storia dell’Inter, andando a battere il record di spesa per Lukaku.