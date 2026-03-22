LIVE Serie A, Fiorentina-Inter: Calhanoglu torna in regia, Thuram-Pio Esposito davanti | La Cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu ha affrontato la Fiorentina di Vanoli nella trentesima giornata di Serie A

L’Inter fa visita alla Fiorentina in Toscana nel posticipo domenicale che chiude la 30esima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 40 punti in favore dei meneghini che sarà diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dalla sconfitta nel derby contro il Milan e dal pareggio interno contro l’Atalanta. Serve un ritorno alla vittoria per non vanificare il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa scudetto e presentarsi alla sosta per le Nazionali nel miglior modo possibile.

Dall’altra parte i viola di Paolo Vanoli, invece, hanno una striscia di tre successi di fila aperta. Con quella di domenica scorsa nello scontro esterno contro la Cremonese diretto per la salvezza arrivata in mezzo ai due ottenuti in Conference League contro i polacchi del Rakow.

All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta messa a segno da Calhanoglu ed al gol siglato da Sucic. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e sarà visibile su smartphone, tablet e pc soltanto sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il match dello stadio Artemio Franchi tra Fiorentina ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Kean. All.: Vanoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All.: Kolarov (Chivu squalificato)