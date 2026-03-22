Maxi offerta all’Inter: 50 milioni più 15 di bonus per un titolarissimo

Nuovo assalto ai nerazzurri sul mercato per una pedina chiave di Chivu. Tre giocatori stanno provando a convincerlo

Via i cinque svincolati. Via i calciatori che non hanno convinto. Via un big per finanziare il calciomercato in entrata. La prossima estate si preannuncia una vera e propria rivoluzione in casa Inter. Tra i tanti a fare le valigie, come detto, potrebbe esserci anche un titolarissimo dello scacchiere di Chivu. Due i maggiori indiziati: Marcus Thuram e, soprattutto, Alessandro Bastoni.

Il difensore centrale della Nazionale non farà parte della squadra che stasera affronta la Fiorentina. Non ha ancora smaltito la botta del derby con il Milan, anche se i più maliziosi pensano che abbia voluto evitare altri 90 minuti di fischi in trasferta. Il trattamento che Bastoni subisce su tutti i campi d’Italia potrebbe spingerlo a lasciare la Serie A. Dai club di Premier League al Barcellona, gli estimatori non mancano per l’ex atalantino.

Secondo il sito spagnolo fichajes.net, in particolare, il Ds blaugrana Deco avrebbe pronta un’offerta da 50 milioni di euro più 15 di bonus per convincere l’Inter a cederlo. Una proposta allettante anche per Bastoni, pronto a trasferirsi in Catalogna. La stessa fonte aggiunge che ci sono tre giocatori del Barça che starebbero messaggiando con lui per convincerlo a raggiungerli: si tratta del terzino Balde, del mediano Gavi e della stella Lamine Yamal.