PAGELLE FIORENTINA-INTER 1-1: Thuram inguardabile, Barella incomprensibile. Pio Esposito da blindare

Top e Flop del posticipo della 30esima giornata di Serie A

L’Inter si sta sbriciolando. Neanche al ‘Franchi’ riesce a vincere, e ora sono quattro le partite consecutive a secco di successi. Altri dieci minuti e la Fiorentina, che pareggia al 75′ con Ndour, avrebbe anche vinto.

Il distacco da Milan e Napoli, che si affronteranno dopo la sosta, si riduce a 6 e 7 punti. Mancano otto partite alla fine del campionato e una cosa è certa: se non ci sarà una svolta, già a partire con la Roma a Pasqua, l’Inter perderà questo Scudetto.

PAGELLE FIORENTINA-INTER

TOP

Pio Esposito – È implacabile quando bisogna esserlo e molto bravo nel pulire i palloni sporchi facendo leva sul fisico. Davanti gioca praticamente da solo. All’ultimo secondo De Gea gli nega la gioia della doppietta e della rete dei tre punti, ma forse subisce anche un fallo da rigore.

Bisseck – Continua ad essere il migliore della difesa. Salva l’Inter prima del gol. Su Ndour, invece, non può nulla.

FLOP

Thuram – Ma ha qualche problema e non ce lo dicono? Mollo e sempre anticipato, ancora una prestazione imbarazzante.

Barella – Macchia un’ottima partita (il migliore in campo nel 1° tempo) con una giocata senza senso che dà il via all’azione del pari della viola. Ha chiaro cosa ci sia in ballo?

Zielinski – Al piccolo trotto per quasi tutta la partita.

Akanji – Dorme in area ed è praticamente bullizzato da Kean.

FIORENTINA-INTER 1-1

Marcatori: 1′ Pio Esposito, 75′ Ndour

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 7; Dodò 7, Pongracic 6,5, Ranieri 6,5, Gosens 5; Fagioli 7 (91′ Fabbian); Parisi 6,5 (68′ Harrison 6,5), Brescianini 6,5, Ndour 7, Gudmundsson 6,5 (91′ Comuzzo s.v.); Kean 8 (85′ Piccoli s.v.). All.: Vanoli

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 5, Carlos Augusto 6 (46′ Acerbi 6,5); Dumfries 5,5 (85′ Luis Henrique s.v.), Barella 5 (83′ Sucic s.v.), Calhanoglu 6 (68′ Frattesi 5), Zielinski 5, Dimarco 5; Thuram 4 (68′ Bonny 5), Pio Esposito 7. All.: Kolarov (Chivu squalificato)

ARBITRO: Colombo di Como

AMMONITI: Dimarco, Carlos Augusto, Brescianini, Ndour, Barella, Kean