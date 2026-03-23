Inter, dietrofront su Vicario: “Molti portieri meglio di lui”

Il portiere del Tottenham sembrava il primo obiettivo tra i pali della prossima stagione, ma che stroncatura

Semmai ce ne fosse stato bisogno, il pareggio contro la Fiorentina ha certificato che l’Inter ha un problema in porta. Anche contro i viola Yann Sommer non è stato impeccabile, anzi: sul gol di Ndour avrebbe potuto fare molto meglio. Gli uomini mercato nerazzurro Marotta e Ausilio sono già al lavoro per trovare il sostituto dell’estremo difensore svizzero, in scadenza di contratto a giugno. Guglielmo Vicario sembra l’obiettivo primario.

Il portiere friulano vuole lasciare il Tottenham e fare ritorno in Serie A. Ecco perché avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento all’Inter, che non ha ancora trovato l’accordo con gli Spurs. E valuta altre opzioni. Intanto si registrano le parole di un ex grande nerazzurro come Gianluca Pagliuca: “Vicario è un buon portiere, ma non è il migliore che c’è in giro oggi. Ci sono tanti portieri migliori di lui, spero che l’Inter faccia la scelta giusta”.

Intervenuto a Rai Radio Uno, Pagliuca parla anche della corsa scudetto: “L’Inter ha rallentato, ma è ancora la favorita. Per fortuna il Milan ha perso contro la Lazio, perché a 3 punti di distacco il discorso sarebbe diverso. Deve battere la Roma e sfruttare lo scontro diretto tra i rossoneri e il Napoli. Nazionale? Spero che Pio Esposito e gli altri giovani possano dare nuova linfa, perché sarebbe assurdo un altro Mondiale senza Italia”.