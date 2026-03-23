Inter, il tempo stringe: senza offerte vola pure lui in Arabia Saudita

Marotta e Ausilio esortati a presentare una proposta concreta, altrimenti può già finire nella Saudi Pro League

Il finale di stagione è molto intenso, ma c’è grande curiosità intorno all’Inter anche in vista della prossima annata. Tra i giocatori che andranno via e quelli che arriveranno ad Appiano Gentile si preannuncia una vera e propria rivoluzione. Il fondo Oaktree è disposto a fare investimenti, ma gli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin dovranno essere bravi a sfruttare le occasioni. In primis per quanto riguarda i parametri zero.

A tal proposito l’Inter resta in corsa per Ibrahima Konate, 26enne difensore centrale del Liverpool e della Nazionale francese che si svincola a giugno. Visti gli addii sicuri di Acerbi e De Vrij in quel ruolo e la possibile cessione di Bastoni, è naturale che in casa nerazzurra si valuti anche un colpo a costo zero per rifare il reparto. Anche il Real Madrid sembra sulle tracce del giocatore di origini maliani, ma la pista non è così calda.

In tale contesto, stando a quanto riporta il sito Sports Boom, ad approfittarne della situazione potrebbe essere l’Arabia Saudita, con diversi club pronti a ricoprire d’oro Konate. Nonostante la giovane età e la possibilità di giocare per top club europei, il centrale dei Reds sembra allettato dal trasferimento nella Saudi Pro League. Sarebbe un peccato se scegliesse i soldi invece della carriera, ma non sarebbe il primo. L’Inter lo sa bene, visto quanto fatto da Simone Inzaghi.