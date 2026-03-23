Kessie si offre all’Inter: alternativa gratuita a Manu Kone

Il centrocampista ivoriano in scadenza con l’Al Ahli vuole tornare in Serie A. Su di lui c’è pure la Juventus

Dopo tre stagioni in Arabia Saudita, Franck Kessie è pronto a tornare nel calcio che conta. Incassati tantissimi soldi e vinta una Champions asiatica, il 29enne centrocampista ivoriano (con passaporto italiano) ha nostalgia dell’Italia, dove ha vestito le maglie di Cesena, Atalanta e Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, attraverso degli intermediari si sarebbe offerto sia all’Inter che alla Juventus.

Non è un mistero che sia Chivu che Spalletti vorrebbero rinforzi a centrocampo per la prossima stagione. Il tecnico nerazzurro è un grande estimatore di Manu Kone – mediano muscolare che potrebbe far rifiatare Barella – e Kessie potrebbe rappresentare una bella alternativa a costo zero rispetto al giocatore della Roma. L’africano è più grande di età, ma ha anche più qualità del francese.

Ai bianconeri, invece, servirebbe più un regista ma non per questo hanno mollato la pista Kessie, specie qualora dovesse partire Khephren Thuram. Ad ogni modo Kessie dovrà notevolmente ridursi l’ingaggio per tornare in Serie A. Si parla di una richiesta di un contratto di quattro o cinque stagione per 5 milioni di euro netti all’anno. E magari un bonus alla firma, che in teoria potrebbe già essere apposta sul precontratto.