Calciomercato Inter, Thuram ai saluti: “Giusto andare via in estate”

Il centravanti francese è in crisi di prestazioni e medita un cambio di aria per rilanciare la sua carriera

Otto partite senza gol né assist. Non gli era mai successo da quando è sbarcato all’Inter. I numeri non mentono: si registra un calo di rendimento significativo in Marcus Thuram. Dopo l’infortunio di Lautaro Martinez sarebbe dovuto essere lui il leader dell’attacco nerazzurro e invece solo Pio Esposito sta facendo il suo. La convocazione con la Francia per una amichevole oltre oceano non lo aiuterà di certo.

In più ci si mettono i rumors di calciomercato. Nelle ultime ore Thuram è stato accostato a diversi club della Premier League inglese, in particolare all’Aston Villa e al Newcastle. Ma anche a formazioni dell’Arabia Saudita. Arrivato a costo zero, l’Inter potrebbe mettere a segno una ricchissima plusvalenza con il centravanti transalpino. Del suo futuro ha parlato anche il suo connazionale ed ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat.

“Secondo me è giusto che Thuram possa partire dall’Inter in estate – le sue parole al sito TMW – Ha fatto delle cose bellissime a Milano, ma i nerazzurri devono pensare al futuro. Marcus resta comunque un grande calciatore. Scudetto? Resto fiducioso, ma non bisogna mollare adesso. Ma è innegabile che dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Bodo Glimt è cambiato qualcosa”.