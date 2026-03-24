Nuovo caso Inter: i compagni non si fidano di lui

C’è un giocatore a cui non passano la palla: Chivu deve accorgersene e prendere provvedimenti

Al termine del pareggio contro la Fiorentina, con Chivu squalificato, a parlare in tv e in conferenza stampa è stato il suo vice Aleksandar Kolarov. Il quale ci ha tenuto a ribadire che “con l’Inter sembra sempre tutto dovuto. Siamo primi con 6 punti di vantaggio e sembra che siamo andando male”. E’ il giusto punto di partenza, perché se qualcuno ha parlato di crisi per i nerazzurri, allora cosa si dovrebbe dire delle altre 19 squadre?

Resta il fatto che, come ammesso dal presidente Marotta, si stia passando un momento difficile di involuzione dei risultati, dovuti anche a clamorose sviste arbitrali. Qualche problema all’Inter in effetti c’è e uno porta il nome di Luis Henrique. Con il ritorno di Dumfries dall’infortunio, per fortuna, l’esterno brasiliano sta giocando meno, ma Chivu lo ha scelto comunque come ultimo cambio proprio al posto dell’olandese a Firenze. Entrato al minuto 85.20, ha toccato solo due palloni.

Dopo un minuto passaggio di Akanji per lui che l’ha giocata all’indietro. E nel recupero Frattesi lo ha servito per anticipare un avversario. Per il resto i compagni non gli hanno mai passato il pallone. Nei 9 minuti in campo si è preferito giocare a sullo stremato Dimarco che su Luis Henrique. Emblematico quanto fatto da Zielinski al 91esimo: col brasiliano solo a destra con campo davanti, ha preferito cambiare gioco a sinistra per cercare il Nazionale Azzurro. E’ palese che i compagni non si fidano di lui.