“Se chiama l’Inter, scelgo l’Inter”: assist Azzurro a Marotta

Dal ritiro della Nazionale arriva un messaggio di mercato indirizzato ai nerazzurri: “Il sogno è una top italiana”

La prossima sessione di calciomercato vedrà una vera e propria rivoluzione in casa Inter. Tanti i reparti da sistemare, a cominciare da quello difensivo dove saluteranno i vari Acerbi, Darmian e De Vrij a fine contratto. E alla giusta offerta anche Bastoni potrebbe fare le valigie. Il presidente Beppe Marotta non ha mai nascosto il fatto che voglia uno zoccolo duro di giocatori italiani in rosa e l’assist arriva proprio dal ritiro della Nazionale.

Intervistato dal sito gianlucadimarzio.com, il 22enne difensore centrale Diego Coppola ha mandato un messaggio al club nerazzurro: “Non so cosa ne pensino gli altri, ma il mio sogno è quello di giocare in un top club di Serie A. La Premier League è di un altro livello, ma se chiama l’ultima del campionato inglese o comunque una squadra di bassa classifica e l’Inter, io scelgo l’Inter“.

Coppola in Premier ci ha giocato poco: acquistato in estate dal Brighton, a gennaio è stato ceduto in prestito al Paris Fc. “Tra Inter, Juve e Milan oppure Arsenal, Liverpool e Manchester City, scelgo le inglesi. Non capita tutti i giorni fare l’esperienza di giocare in Premier: ci sono grandi squadre in un grande campionato, dove ogni gara è bellissima”.