Soule si avvicina a grandi passi verso l’Inter: ecco cosa manca

Il fantasista argentino della Roma è attualmente ai box a causa di un problema di pubalgia

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali ci sarà il big match tra Inter e Roma. Nella sera di Pasqua a San Siro ci sarà una partita che sarà come una finale visto l’obbligo delle due squadre di vincere per centrare i rispettivi obiettivi. Dopo aver raccolto appena 2 punti in 3 partite, i nerazzurri di Chivu devono tornare al successo fondamentale nella corsa scudetto con Milan e Napoli che giocheranno tra loro.

Stesso discorso per i giallorossi di Gasperini, che stanno lottando per il quarto posto che vale la prossima Champions League contro Como e Juventus. L’Inter, salvo sorprese, ritroverà finalmente il suo capitano e bomber Lautaro Martinez. Ma anche i capitolini, come riportato da Il Messaggero oggi in edicola, avranno di nuovo a disposizione il loro argentino più forte: Matias Soule.

Il 22enne fantasista nativo di Mar del Plata è fermo ai box da oltre un mese a causa della pubalgia, ma questa settimana tornerà ad allenarsi con i compagni non convocati in Nazionale. Lo scorso anno Soule fu decisivo nel successo della Roma allo stadio Meazza e quest’anno vuole replicare la prestazione. Senza di lui sono arrivate solo 2 vittorie in 7 partite e, dopo Malen, è il miglior marcatore giallorosso con sette gol.