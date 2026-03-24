Zielinski si allena a parte con la Polonia: ecco cos’è successo

Il centrocampista dell’Inter ha lavorato in palestra: le ultime in vista del match di playoff contro la Polonia

Quella contro la Fiorentina non è stata di certo la sua partita migliore. Qualcuno ha pensato che riportare Piotr Zielinski nel suo ruolo naturale di mezzala, con il ritorno di Calhanoglu in cabina di regia, non abbia giovato né a lui né all’Inter. In realtà il suo rendimento non è migliorato con l’uscita del turco: problemi fisici? Dalla Polonia non arrivano buonissime notizie in tal senso.

Ieri Zielinski non si è allenato con il resto dei compagni di Nazionale agli ordini di Jan Urban, ma a parte in palestra. Nessun allarme però: sarebbe stata soltanto una precauzione dovuta al fatto che era sceso in campo domenica sera. La sua presenza nel match casalingo contro l’Albania, valida come semifinale dei playoff di qualificazioni ai prossimi Mondiali. Supervisionato dai fisioterapisti, il centrocampista dell’Inter dovrebbe scendere regolarmente in campo.