Bastoni al Barcellona: sì del giocatore e dell’Inter a questo scambio

Il difensore centrale della Nazionale italiana sempre più vicino ai blaugrana: ecco chi ha chiesto Marotta in cambio

All-in su Alessandro Bastoni. In Spagna sono sicuri: il primo obiettivo di mercato del Barcellona per la campagna acquisti 2026-27 è il difensore centrale dell’Inter. Il mancino classe ’99, attualmente impegnato con la Nazionale azzurra nei playoff di qualificazione ai Mondiali, viene considerato dal Ds blaugrana Deco come il giocatore che può far fare il salto di qualità al reparto arretrato della squadra di Flick.

Forza fisica, capacità di interdizione ma anche di impostazione dal basso: Bastoni ha tutto per far bene anche nella Liga spagnola. Per il quotidiano catalano Sport, il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, forse spinto anche dal trattamento che gli riservano sui campi di Serie A dopo il caso Kalulu. Per l’Inter non è incedibile, ma niente sconti: il prezzo del cartellino è fissato a circa 60 milioni di euro.

Il Barcellona non naviga in buone acque dal punto di vista economico e potrebbe proporre uno scambio. Ai nerazzurri piace Gerard Martin, prodotto della cantera blaugrana classe 2002, che potrebbe prendere il posto in squadra proprio di Bastoni, potendo giocare da terzino e da centrale sinistro. Il problema è che Flick non vorrebbe privarsene e preferirebbe inserire un’altra contropartita nell’operazione. Insomma, l’affare non è affatto semplice.