Bomber pentito: “Ho sbagliato a scegliere l’Inter, mi voleva il Milan”

La confessione del centravanti che punta il dito contro i nerazzurri: “Se avessi saputo quello che so oggi…”

Cristian Chivu può contare su un parco attaccanti di primo livello formato da Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Bonny. Quando tutti sono in forma, si può affermare che l’Inter abbia il miglior attacco della Serie A. E i numeri lo testimoniano. Ma non sempre è stato così, basti pensare alla scorsa stagione con Inzaghi che in panchina aveva bomber di scorta non all’altezza come Arnautovic, Correa e Taremi.

Pensando al passato, nella stagione 1992-93 l’Inter cambiò completamente l’attacco. Fuori Klinsmann, Delvecchio e Ciocci, dentro Schillaci, Sosa e Pancev. Proprio quest’ultimo doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti. Preso dalla Stella Rossa di Belgrado con cui aveva appena vinto la Coppa dei Campioni, però, il centravanti iugoslavo fu uno dei peggiori flop della storia nerazzurra. Appena un gol in dodici presenze.

Intervistato da Flashscore.com, lo stesso Darko Pancev rivela: “Andare all’Inter è stata una scelta sbagliata, sapendo quello che so oggi, non l’avrei fatta. All’epoca non c’erano i social né la possibilità di seguire i campionati stranieri come oggi, mi voleva pure il Milan. Se la squadra non crea occasioni, è difficile fare gol… Il gioco era troppo difensivo”. Peccato che Ruben Sosa quell’anno fece 22 reti e che lui dopo l’Inter abbia fatto male ovunque.