Calciomercato Inter, svolta improvvisa grazie a Salah

L’attaccante egiziano ha annunciato che lascerà il Liverpool a fine stagione nonostante il recente rinnovo di contratto

Anche le storie più belle hanno una fine. Come quella di Mohamed Salah con la maglia del Liverpool. Ad annunciarlo è stato lo stesso fantasista della Nazionale egiziana, che di recente aveva rinnovato il contratto per un’altra stagione, portando la scadenza al 2027. Ma le frizioni con il manager Arne Slot lo hanno spinto a dire addio ai Reds, pronti a liberarlo a parametro zero al termine di questa stagione dopo 10 anni trascorsi insieme.

Ma Salah, che a giugno compirà 34 anni, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. La scelta da fare è se restare nel calcio che conta oppure cedere alle lusinghe dell’Arabia Saudita. E proprio quest’ultima sembra la destinazione più probabile: in particolare l’Al Ittihad è pronto a ricoprire d’oro l’ex Roma e Fiorentina con un contratto biennale da 100 milioni di euro a stagione, come rivelato dal portale saudita WinWin.

Il suo trasferimento nel club allenato da Conceicao potrebbe dare vita ad un effetto domino sul mercato che coinvolgerebbe anche l’Inter. A quel punto il club di Gedda, infatti, potrebbe dare il via libera alla cessione di Moussa Diaby, che già a gennaio avrebbe voluto lasciare l’Arabia. Chiesto espressamente da Chivu per fare l’esterno destro nel 3-5-2 o il trequartista nel 3-4-2-1, il francese potrebbe finalmente sbarcare a Milano in estate.