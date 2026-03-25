Inter, da Lautaro-Ibra a Thuram-Correa: la storia si ripete

L’attacco nerazzurro e i paragoni con il passato recente e remoto: due precedenti opposti, come andrà a finire stavolta?

La pausa per le Nazionali arriva forse al momento giusto per l’Inter. Serve staccare un attimo la spina prima del rush finale e la volata scudetto. Due punti in tre partite hanno permesso al Milan di riavvicinarsi e al Napoli di tornare in corsa, ma tutto è ancora nelle mani della squadra di Chivu. Che da Pasqua in poi spera di recuperare la ThuLa in attacco: serve Lautaro Martinez e il miglior Marcus Thuram.

Smaltito il problema al polpaccio, il capitano e bomber nerazzurro dovrebbe partire titolare contro la Roma. Il suo ritorno somiglia un po’ a quello di Ibrahimovic nella stagione 2007-08, l’ultima con Mancini in panchina. Dopo essere stati a lungo in testa con tanti punti di vantaggio, l’Inter arrivò a giocarsi lo scudetto all’ultima giornata contro il Parma. Lo svedese entrò nella ripresa e siglò una doppietta decisiva per il tricolore.

Il rendimento di Thuram, invece, somiglia paurosamente a quello di Correa come fanno notare tanti tifosi sui social. Mentre Bonny sembra Taremi e i due francesi insieme non fanno Arnautovic… Il punto di forza rispetto alla scorsa stagione doveva essere proprio l’attacco con Chivu che poteva contare su quattro big, ma solo Lautaro e Pio Esposito stanno tenendo un rendimento all’altezza. La scorsa stagione si perse uno scudetto per i mancati ricambi.