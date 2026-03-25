L’Inter spende già i soldi di Thuram: due colpi da 70 milioni

Il centravanti francese potrebbe essere ceduto in Premier League. Nerazzurri pronti a bloccare un acquisto dopo Pasqua

La rivoluzione sul mercato in estate sarà inevitabile in casa Inter. Più di un terzo dei calciatori della rosa attualmente a disposizione di Cristian Chivu è destinato a lasciare Appiano Gentile. Non soltanto quelli in scadenza di contratto a giugno, ma anche qualche titolare con cui fare cassa, a prescindere dal fatto che il fondo Oaktree ha intenzione di fare investimenti importanti. Il primo indiziato è Marcus Thuram.

L’attaccante transalpino non sta vivendo un buon periodo di forma, ma piace a Newcastle e Aston Villa in Inghilterra. Il club nerazzurro chiede 70 milioni di euro per il suo cartellino, sperando di ottenerne almeno 60. Soldi che Marotta e Ausilio sanno già come reinvestire per chiudere due colpi. Il primo è Manu Kone, centrocampista francese della Roma, che Chivu aveva già chiesto la scorsa estate, quando l’assalto fallì.

Nuovo tentativo a giugno, con i capitolini costretti a fare una plusvalenza per i parametri Uefa. L’altro è Oumar Solet: il prossimo 8 aprile la procura di Udine dovrebbe chiedere l’archiviazione per le accuse di violenza sessuale contro il difensore dell’Udinese. Dopo Pasqua, quindi, si potrà tornare a parlare con lui in chiave mercato e l’idea è quella di bloccarlo subito per la prossima stagione. Spesa totale tra i 60 e i 70 milioni. Gli stessi che l’Inter conta di ottenere dalla cessione di Thuram.