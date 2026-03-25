“L’Inter venderà un giocatore importante”: Marotta allo scoperto

Il presidente nerazzurro, insieme al Ds Ausilio, già al lavoro per la rosa della prossima stagione tra acquisti e cessioni

Sarà un’estate calda, anzi caldissima, in casa Inter. Gli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin saranno chiamati a fare un grande lavoro per sistemare la rosa a disposizione di Chivu. Servono nuovi giocatori praticamente in ogni zona del campo, per rinforzare e ringiovanire tutti i reparti. Il fondo Oaktree metterà a loro disposizione un budget importante, il resto dei soldi dovrà arrivare dalle cessioni.

A tal proposito, Gianni Visnadi ai microfoni di Radio Radio sgancia la bomba: “L’Inter venderà un giocatore importante, mi pare che lo abbia fatto capire Marotta. E mi sembra che trapeli che la bancarella è aperta: dove arriva l’offerta migliore, l’Inter dirà di Sì. I giocatori che hanno più mercato sono Bastoni e Barella: cedere quest’ultimo farebbe un po’ più comodo perché a centrocampo ci sono più alternative e verrà ricomprato Stankovic“.

“In difesa invece già ci sono due ‘vecchi’ in uscita (Acerbi e De Vrij, ndr). – prosegue il noto giornalista sportivo – Poi c’è Thuram, ma non è così semplice: si tratta di trovare l’amatore in Inghilterra, dove i soldi li hanno e non hanno paura a spenderli. C’è il Mondiale di mezzo e l’Inter spera di veder crescere il valore di qualche suo calciatore che non è reduce dalla sua miglior stagione”.