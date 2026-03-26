Calciomercato Inter, la cessione di Bastoni finanzia tre acquisti

Il club nerazzurro non vuole fare scambi e spara alto: 70-80 milioni di euro per il cartellino del difensore Azzurro

In questi giorni si parla tanto di Alessandro Bastoni. Non soltanto in chiave Nazionale, con l’Italia impegnata stasera contro l’Irlanda del Nord nei playoff Mondiali. Rimasto ai box nelle ultime sfide contro Atalanta e Fiorentina, il difensore centrale dell’Inter potrebbe essere schierato titolare dal Ct Gattuso. E poi ci sono le voci di calciomercato, con il Liverpool e – soprattutto – il Barcellona che sono interessati a lui.

Il quotidiano catalano Sport assicura che per il Ds blaugrana Deco è il primo obiettivo per l’estate. Ad oggi, però, non sono arrivate chiamate all’Inter per Bastoni. Qualora arrivasse, la risposta del club nerazzurro suonerebbe più o meno così: “Per noi il giocatore non è sul mercato, a meno di offerte importanti da 70-80 milioni di euro. E senza scambi“. Perché ieri si era parlato di un interesse per Gerard Martin, ma eventualmente sarebbero affari separati.

Perché gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, hanno già in mente come reinvestire quella cifra. La metà o forse più su Manu Kone della Roma per rinforzare il centrocampo, 15-20 milioni su Guglielmo Vicario che è il primo obiettivo in porta. E il restante su un attaccante esterno/trequartista (magari Diaby) per dare modo a Chivu di cambiare modulo.