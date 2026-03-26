Inter, amichevoli di lusso contro Juve e Milan: ecco dove e quando

Il club nerazzurro programma il prossimo precampionato: ritiro in Germania e poi si vola in Australia

La sosta per le Nazionali è l’occasione per staccare un attimo la spina in casa Inter prima del decisivo rush finale nella corsa scudetto, ma anche per la Coppa Italia. La dirigenza nerazzurra farà il punto della situazione con mister Chivu sia per quanto riguarda le strategie di calciomercato che per programmare la preparazione della prossima stagione.

A tal proposito, è già noto da tempo che l’Inter ha deciso di fare la prima fase del ritiro al fresco in Germania. Poi si volerà dall’altra parte del mondo per tre amichevoli di lusso. Due super sfide in Australia (sedi da stabilire): il derby d’Italia contro la Juventus e il derby della Madonnina contro il Milan. Quindi ci si trasferirà ad Hong Kong per affrontare gli inglesi del Chelsea. Il tutto tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

Di sicuro Chivu non potrà avere a disposizione tutta la rosa: i calciatori che faranno più strada ai Mondiali, infatti, saranno esentati dalla tournée in Asia e Oceania. Dopo aver fatto le vacanze, raggiungeranno il resto dei compagni direttamente ad Appiano Gentile. A quel punto un paio di test match in Italia prima dell’inizio della Serie A 2026-27 in programma nel week end del 22 e 23 agosto.