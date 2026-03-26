Inter, ansia Nazionale per Chivu: c’è ancora lo zampino degli arbitri

Il tecnico nerazzurro pensa già alla sfida contro la Roma dopo la sosta, con un rischio molto alto

Questa sera l’Italia scende in campo a Bergamo per la semifinale di playoff di qualificazione ai Mondiali contro l’Irlanda del Nord. La Nazionale di Gattuso deve vincere per poi giocarsi la finalissima martedì prossimo in trasferta contro Galles o Bosnia. Dei cinque giocatori dell’Inter convocati, almeno tre dovrebbero partire dall’inizio: Barella, Dimarco e Bastoni. Con Pio Esposito ancora in ballottaggio per un posto in attacco.

Normale quindi che Cristian Chivu sia spettatore interessato della gara. Soprattutto per le condizioni di Alessandro Bastoni. Uscito per infortunio nel derby contro il Milan, il difensore centrale nerazzurro ha poi saltato le sfide contro Atalanta e Fiorentina. Se dovesse recuperare verrà schierato titolare, altrimenti spazio a Scalvini. In vista della sfida contro la Roma a Pasqua, però, la sua presenza è altrettanto fondamentale.

In quel ruolo Chivu ha già perso Carlos Augusto, squalificato per un giallo preso per colpa dell’arbitro Colombo che un attimo prima non aveva ravvisato il fallo al limite dell’area su Thuram. Dovessero mancare entrambi, il tecnico rumeno sarebbe costretto a spostare Bisseck a sinistra, con Akanji a destra e uno tra Acerbi e De Vrij al centro. Non certo la soluzione migliore per marcare uno come Malen. L’Italia incrocia le dita, Chivu anche.