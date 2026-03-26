Inter, il nuovo Direttore Sportivo si porta il pupillo a Milano

Svolta dirigenziale in arrivo in casa nerazzurra, con importante ripercussioni anche sul prossimo mercato estivo

Il restyling cui va incontro l’Inter alla fine di questa stagione non riguarderà soltanto la rosa di calciatori. A meno di clamorosi colpi di scena, si ripartirà con Cristian Chivu in panchina, al quale dovrebbe essere rinnovato il contratto. Novità sono attese anche a livello dirigenziale, con l’addio di Massimo Tarantino come responsabile del settore giovanile e l’arrivo al suo posto di Andrea Catellani, per completare la squadra mercato con Ausilio e Baccin.

L’attuale direttore sportivo del Modena avrebbe il compito di dedicarsi alla costruzione della squadra Under 23 e della formazione Primavera. Ma il suo sbarco ad Appiano Gentile potrebbe essere decisivo anche per un affare della prima squadra. Come rivelato da Tuttosport, infatti, l’Inter è sulle tracce di Daniel Tonoli. Si tratta di un difensore-goleador (5 reti alla sua prima stagione in Serie B) classe 2002 che milita appunto nel club emiliano.

Su di lui ci sono anche il Genoa (con l’Inter che potrebbe acquistarlo e poi girarlo in prestito ai Grifoni, magari in cambio di Ostigard) e l’Atalanta. Proprio i bergamaschi sarebbero lo scoglio più importante, ma dopo l’operazione Massolin a gennaio e con l’arrivo del Ds Catellani a Milano, i nerazzurri meneghini potrebbero avere una corsia preferenziale con il Modena.