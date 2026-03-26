Mkhitaryan salta anche Inter-Roma? Le ultime da Appiano

L’armeno è ai box per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra accusato con l’Atalanta

Ad Appiano Chivu lavora con la rosa dimezzata. Arduo sostenere che stia preparando la gara con la Roma, visto che i calciatori assenti perché impegnati con le rispettive Nazionali sono ben 12.

Il più importante, però, è rimasto proprio alle dipendenze del tecnico romeno: ci riferiamo ovviamente a Lautaro, assente dal 18 febbraio ma che nel big match di Pasqua dovrebbe esserci.

Tutta l’Inter attende il suo ritorno per cercare di rialzare una squadra che sembra in caduta libera, con lo Scudetto dato troppo presto per già vinto e adesso fortemente a rischio a causa delle fragilità manifestate nelle ultime partite e dell’andamento lento di diversi elementi, Thuram su tutti.

Lautaro is back: 𝓂𝑜𝓉𝒾𝑜𝓃 𝒷𝓁𝓊𝓇 𝑒𝒹𝒾𝓉𝒾𝑜𝓃 🏃‍♂️ pic.twitter.com/F2RHv4xPtD — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 25, 2026

Alla Pinetina c’è un altro calciatore rmolto stimato da Chivu e dal suo staff, in particolare da Kolarov col quale ha giocato una stagione alla Roma: Henrikh Mkhitaryan.

Inter-Roma, nessuna certezza su Mkhitaryan

L’armeno ha saltato la sfida con la Fiorentina a causa del risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra accusato con l’Atalanta. In queste ore c’è chi ha dato per certo il suo forfait pure per la partita con la Roma del 5 aprile, ma ad Appiano sono un po’ più cauti.

Nel senso che mancano ancora molti giorni per poter stabilire con certezza se il classe ’89 ci sarà o meno contro il suo passato. L’obiettivo dello staff medico è recuperarlo proprio per la gara di San Siro, in caso contrario il rientro del centrocampista avverrebbe per l’incontro successivo in casa del Como e fissato per il 12 aprile.