UFFICIALE, Fifa blocca il mercato per tre sessioni: Inter cambia i piani

La sanzione è arrivata dieci giorni fa e riguarda un debito non saldato per l’acquisto di un calciatore

Lo scorso 16 marzo è arrivata una sentenza della Fifa di cui si è appreso soltanto adesso il contenuto ufficiale. Il massimo organo mondiale del calcio ha deciso di sanzionare l’Estudiantes con tre sessioni di calciomercato senza la possibilità di effettuare nuovi acquisti. La ragione del provvedimento che ha colpito il club del presidente Juan Sebastian Veron è legata ad un debito non saldato per un giocatore preso a gennaio 2025.

Si tratta nello specifico di Facundo Farias, attaccante acquistato dall’Inter Miami, che si è rivolto alla Fifa per lamentare il mancato pagamento del cartellino da parte della società di La Plata. Qualora gli argentini dovessero saldare questo debito (il cui ammontare non è stato reso noto, ndr), spiega Tyc Sport, allora la sanzione verrebbe annullata e l’Estudiantes potrebbe tornare a fare colpi in entrata.

Ma cosa c’entra l’Inter con tutto questo? Il club nerazzurro è spettatore interessato perché lo scorso gennaio aveva ceduto in prestito a Los Pincharratas con diritto di riscatto fissato tra i 6 e i 7 milioni di euro Tomas Palacios. E visto che il difensore argentino sta facendo bene tanto da essere convocato in Nazionale, sembrava scontato il suo trasferimento a titolo definitivo. Ma se l’Estudiantes avrà il mercato bloccato, andrà trovato un altro acquirente.