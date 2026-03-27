Dimarco, che combini? Il video ‘incastra’ il terzino dell’Inter

Il laterale mancino della Nazionale azzurra va a caccia della qualificazione ai Mondiali con l’Italia

L’Italia esorcizza il demone Irlanda del Nord. Vittoria 2-0 della Nazionale di Gattuso a Bergamo grazie ai gol di Tonali e Kean nella ripresa nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Usa, Messico e Canada. Adesso gli Azzurri devono fare l’ultimo passo nella finale di martedì prossimo a Zenica contro la Bosnia di Dzeko.

I balcanici a sorpresa hanno superato in trasferta il Galles. E lo hanno fatto ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari. Proprio il fatto che la partita di Cardiff sia finita più tardi, ha permesso ai calciatori italiani di vedere in tv come andava a finire. Un video diventato subito virale mostra alcuni Azzurri tra cui soprattutto Federico Dimarco esultare al passaggio del turno della Bosnia.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Sulla carta, in effetti, la Nazionale di Barbarez sembra più abbordabile rispetto a quella di Bellamy, ma guai a sottovalutare gli avversari. Il rischio è che il video dell’esultanza del terzino dell’Inter si ritorca contro di lui qualora le cose dovessero andare male contro i balcanici. “Bisogna esultare martedì” il commento finale alla Rai di Daniele Adani. E per una volta ha ragione lui.