Inter, Calhanoglu ko in Nazionale: le ultime dalla Turchia

Il centrocampista nerazzurro uscito nel finale del match contro la Romania per un problema al polpaccio destro

Cristian Chivu con il fiato in sospeso dopo le prime gare delle Nazionali. Nella vittoria per 1-0 sulla Romania che vale l’accesso alla finale contro il Kosovo, infatti, si è registrato un nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter è stato sostituito al minuto 90 per un problema al polpaccio dopo un tiro da fuori area. Le immagini con la sua smorfia di dolore hanno subito fatto il giro del mondo.

Le informazioni che arrivano dalla Turchia il giorno dopo, per fortuna, sono rassicuranti. Calhanoglu avrebbe accusato dei semplici crampi e dovrebbe essere regolarmente a disposizione del Ct Montella per la gara di martedì. In ogni caso la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno. “Avevo il morale basso per essere rimasto fermo un mese e mezzo a causa dell’infortunio” ha detto il numero 20 nerazzurro a Tv8.

“I guai fisici hanno influito sulla mia mente, ma ho cercato di rimanere forte. Ho giocato contro la Juve, poi ho avuto un gonfiore. Sono tornato e mi sono fatto male di nuovo… Ho provato a tenere alto il morale per questa sfida e l’Inter mi ha aiutato molto in questo senso. Devo ringraziare Chivu per il suo aiuto” ha concluso Calhanoglu.