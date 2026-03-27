Inter, cambio lo scambio: adesso vogliono Carlos Augusto

Il terzino sinistro brasiliano è lontano dal rinnovo e può diventare la pedina fondamentale per arrivare ad un pupillo di Chivu

Di giocatori come Carlos Augusto ogni allenatore vorrebbe averne almeno un paio in rosa. Pur non essendo un titolare all’Inter, è molto più di un panchinaro: una sorta di dodicesimo uomo. La sua duttilità lo ha portato a ricoprire sia il ruolo di vice Bastoni come braccetto di sinistra in difesa che quello di vice Dimarco come esterno a tutta fascia. Sempre con buoni risultati.

Anche per questo Marotta e Ausilio vorrebbero rinnovargli il contratto, ma la trattativa è in fase di stallo. Il problema non è tanto economico (balla meno di un milione di euro tra l’offerta nerazzurra e la richiesta del terzino brasiliano) quanto tecnico. Carlos Augusto vorrebbe essere valorizzato di più per riconquistare la Seleçao di Ancelotti. E in Serie A c’è un club che sarebbe ben felice di accoglierlo.

Si tratta della Roma, alla ricerca di un rinforzo in quel ruolo. Coi giallorossi da tempo si è in trattativa per Manu Kone. Inizialmente l’Inter stava pensando di inserire l’ex Davide Frattesi nell’operazione o di cederlo per reinvestire il ricavato sul mediano francese. Ma è un altro lo scambio che Gasperini gradirebbe, quello appunto con Carlos Augusto. Chivu sarà disposto a sacrificarlo per arrivare al suo pupillo? Staremo a vedere.