Inter e Juventus, che affare: incontro tra agente, Comolli e Ausilio

Le strade del calciomercato portano i due dirigenti dei club nerazzurro e bianconero a fare un’operazione importante

Sempre loro: Inter e Juventus. Amici mai, alleati raramente, nemici spesso. Sia sul campo che sul terreno del mercato. Un nuovo portiere, un buon difensore, uno o forse due centrocampisti e magari un esterno destro. Sono tutti ruoli nei quali sia i nerazzurri che i bianconeri saranno costretti a investire la prossima estate. Ausilio da un lato e Comolli dall’altro sono già al lavoro ed è normale che alcuni obiettivi siano in comune.

Soprattutto se il calciomercato propone delle occasioni a costo zero. È il caso di Franck Kessie, centrocampista della Costa d’Avorio classe 1996, in scadenza di contratto con l’Al Ahli. Dopo tre stagioni, il suo desiderio è quello di lasciare l’Arabia Saudita per fare ritorno in Italia, dove ha già vestito le maglie di Cesena, Atalanta e Milan. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interessamento della Roma.

Ma il vero duello è tra Juve e Inter. Come ricorda Tuttosport, Comolli a gennaio e Ausilio a febbraio hanno incontrato il suo agente Atangana per capire quali siano le richieste (soprattutto economiche) di Kessie per ritornare in Serie A. Il reparto mediano di Chivu sarà rivoluzionato con gli addii certi di Mkhitaryan e Frattesi e quelli possibili di Calhanoglu e Diouf. Già preso Massolin dal Modena, Kessie garantirebbe muscoli ed esperienza.