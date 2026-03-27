Niente finale Bosnia-Italia: “Barella rimandato a casa”

Il centrocampista dell’Inter al centro di un caso dopo la vittoria degli Azzurri sull’Irlanda del Nord

Il primo passo è stato compiuto. L’Italia ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff e martedì in trasferta con la Bosnia si giocherà la qualificazione ai Mondiali in Usa, Messico e Canada. Decisive le reti di Tonali e Kean, mentre ha fatto discutere la prestazione di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è stato promosso dai quotidiani sportivi, che gli hanno dato 7 in pagella.

Diversa la reazione dei tifosi della Nazionale sui social. In tanti bocciano la prestazione del mediano sardo e ne chiedono l’esclusione dall’undici titolare di Gattuso a Zenica. Tra chi lo vede “fuori forma”, chi si augura che giochi Pisilli al suo posto e addirittura chi vorrebbe che lasciasse il ritiro e fosse “rispedito a casa”. Ecco alcuni tweet su Barella.

Grazie Sandro #Tonali sei il anima di questa Nazionale, Grandissima partita @moisekean fenómeno! Adesso caro #rino non puoi giocare con Bastoni centralle ne con Politano e Retegui.. dentro Scalvini, Palestra e Pio! Ma anche Pisili e Fuori Barella! @Azzurri @josealealaimo — Gian Fuorvia (@GianFuorvia) March 26, 2026

Con tutto il rispetto per l’impegno ma #Retegui è impresentabile, questa deve essere la coppia d’attacco, con #Palestra al posto di #Politano e va trovata soluzione anche per #Barella visibilmente fuori forma ma dubito che #Gattuso ne terrà conto #BosniaItalia pic.twitter.com/IHTA74lngo — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) March 27, 2026

Con l’Irlanda è andata bene, con la Bosnia sarà più difficile. Dentro Pio, fuori Retegui. E per favore rimandate a casa Barella — Marco (@okko984) March 27, 2026

Di lui si è parlato anche a Radio Radio, con tre giornalisti che hanno puntato il dito contro l’ex Cagliari. “Continuo a vedere Barella molto in difficoltà rispetto a come lo immaginiamo” dice Padovan. “Se consideriamo la partita di ieri, Barella dovrebbe andare in panchina contro la Bosnia” gli fa eco Zara. “Fatico a vedere progressi in Barella, non lo sto vedendo bene. Ma non è semplice tirare fuori uno dei giocatori più esperto che hai” sentenzia Agresti.