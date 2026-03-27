Sgarbo all’Inter, raggiunge Spalletti alla Juve da svincolato

Derby d’Italia sul mercato: l’ex allenatore nerazzurro decisivo per il suo trasferimento in bianconero a costo zero

Per molti versi Inter e Juventus sono distanti anni luce l’una dall’altra. Ma bisogna ammettere che hanno tanto in comune, soprattutto quando si parla di calciomercato. La prossima estate entrambe si candidano al titolo di regina, dovendo fare molte operazioni: i nerazzurri per svecchiare la rosa un po’ in là con l’età, i bianconeri per rinforzarla visto il flop di questa stagione che ha portato tra l’altro al cambio di allenatore da Tudor a Spalletti.

Proprio il tecnico di Certaldo potrebbe fare la differenza nella campagna acquisti. In scadenza con la Roma, il centrocampista Lorenzo Pellegrini potrebbe dare vita ad un derby d’Italia sul mercato per accaparrarselo a costo zero. E l’ex Ct della Nazionale si starebbe esponendo in prima persona con il calciatore per convincerlo a preferire Torino a Milano, promettendogli un posto da titolare.

Alla Juve Spalletti cerca una mezzala con le sue qualità da affiancare alla quantità di Khephren Thuram. Ma anche l’Inter è in corsa: c’è bisogno di trovare il sostituto di Mkhitaryan e Pellegrini sembra un’occasione da non farsi sfuggire in una staffetta tra ex giallorossi. In teoria già dallo scorso 2 febbraio avrebbe potuto firmare un precontratto col suo prossimo club, ma ha deciso di concentrarsi solo sulla Roma fino a che vestirà la maglia della squadra in cui è cresciuto e per la quale ha sempre tifato.